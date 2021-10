Oirschot drukt zwarte cijfers, maar moet daarvoor wel miljoenen lenen

OIRSCHOT - De gemeente Oirschot moet miljoenen euro's lenen om de komende jaren zwarte cijfers te blijven drukken. Het college van burgemeester en wethouders spreekt van een 'verantwoorde stap’. ,,We houden in de gaten dat de schuld niet zo groot wordt dat we er last van krijgen.”

In totaal leent Oirschot een bedrag van ongeveer 22,5 miljoen euro. Dat geld is bijvoorbeeld bestemd voor grote uitgaven die over meerdere jaren worden afgeschreven. Zo komt er een nieuwe school op sportpark De Klep in Middelbeers, de plek waar de twee vestigingen van basisschool De Beerze kunnen worden samengevoegd, inclusief opvang.

Zonder geldlening zou de gemeente in 2025 bijna 30 miljoen euro in het rood staan, blijkt uit de dinsdag gepresenteerde meerjarenbegroting, die binnenkort wordt besproken in de gemeenteraad. ,,En de facturen die we ontvangen van onze leveranciers voor met name grotere projecten moeten natuurlijk wel op tijd worden betaald.”

Huishoudboekje

Volgens het college van burgemeester en wethouders is het lenen van geld een ‘verantwoorde stap’. ,,Onze boekhouding is gezond, de rente is historisch laag en voor korte leningen zelfs negatief”, zegt wethouder financiën Ad van Beek. Al blijft waakzaamheid wel geboden, stelt hij. ,,Want net als met het het huishoudboekje thuis geldt: je moet wel zorgen dat je het kunt terugbetalen. Dat houden we natuurlijk wel in de gaten.”

Oirschot verwachtte op basis van prognoses aanvankelijk nog om enkel 2022 (52.000 euro) en 2025 (6.000) met een licht positief saldo af te sluiten. Na bekend worden van de septembercirculaire - waarin het Rijk communiceert hoeveel geld gemeenten ontvangen - is dat beeld wat rooskleuriger en staan bedragen van 358.297 euro en 714.274 euro onderaan de streep. Ook prijken plots bij de jaren 2023 (646.374 euro) en 2024 (625.263 euro) een ‘plus’. ,,Al moeten we ook voor ogen houden dat dat bij de volgende circulaire in mei zo weer kan veranderen”, aldus Van Beek. ,,Daarom moeten we wel voorzichtig zijn.”

Ozb gemiddeld met 7 euro omhoog

Een belangrijk uitgangspunt voor Oirschot voor de komende jaren is ‘geen lastenverzwaring voor inwoners’, bovenop de jaarlijkse standaardverhoging van 1,75 procent. Inwoners met een eigen woning betalen volgend jaar gemiddeld 7 euro meer aan onroerendezaakbelasting (ozb) dan dit jaar. De afvalstoffenheffing stijgt in 2022 naar verwachting met 1,68 euro en de rioolheffing met 4,92 euro (eenpersoonshuishoudens) tot 7,32 euro (huishoudens met meerdere personen).