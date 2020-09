Oirschot gaat de gerookte ham van ‘de Cas’ missen

Negen scooters Bergeijkse jeugd in beslag genomen na maandenlan­ge overlast: ‘Mensen voelden zich echt geïntimi­deerd’

31 augustus BERGEIJK - Het in beslag nemen van negen scooters die overlast veroorzaakten in Bergeijk, kwam de politie op sociale media op honende of woedende reacties te staan. Maar winkeliers en bewoners in het centrum zijn blij met de actie. „Hopelijk schrikt het de rest af.”