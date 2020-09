Oirschot gaat eigen werkwijze doorlichten en verbeteren

Een speciale werkgroep gaat onderzoeken hoe de bestuurscultuur in Oirschot kan worden verbeterd. Aanleiding is het rapport over de gang van zaken rond de langzaamverkeersbrug, dat in het voorjaar verscheen. De onafhankelijke rekenkamercommissie is daarin zeer kritisch en noemt de manier van samenwerken in het gemeentehuis ‘te informeel en niet professioneel’.