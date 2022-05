Oirschot geeft Oekraïense vluchtelingen onderdak in een kampeerboerderij en B&B

Na de opleiding meteen in de luchtbewa­king werken en ja, uitgezon­den worden hoort er ook bij

Nu gaat het wel weer, na een paar uur dutten in een slaapzak ergens in de bossen tussen Budel en Weert. Maar donderdagavond was hij volledig uitgeput, Wesley Lauwerijssen. Het is allemaal niet voor niks, de 23-jarige Helmonder mag direct de luchtbewaking in.

13 mei