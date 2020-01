Oirschot: geld voor energiebeleid

Necrologie Marco Verdon­schot (1974-2020) uit Luyksges­tel: Marco's glimlach van oor tot oor

11:43 LUYKSGESTEL - Hij was overal in Luyksgestel graag gezien, omdat hij altijd vrolijkheid meebracht. Marco Verdonschot was een druk baasje, iemand die graag voor iedereen klaar stond en gewend was om flink de armen uit de mouwen te steken.