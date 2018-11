Oirschot gooit handdoek in strijd tegen megastal Spoordonk

Auto belandt op zijn kop na crash op A67 bij Eersel

6:20 EERSEL - Op de A67 belandde in de nacht van dinsdag op woensdag een auto op zijn na een flinke crash. Dat gebeurde net voor de afrit naar Eersel, op de weg in de richting van België. In verband met de ravage en het lopende onderzoek was de snelweg even afgesloten.