Oirschot hecht aan milieustraat in eigen gemeente

Villa Bleijen­burgh Bladel ontwikkelt zorg voor ouderen

9:26 BLADEL - De Villa Bleijenburgh in Bladel was tot voor kort de woning van Martien Schippers, de oprichter van MS Schippers, en zijn vrouw Maria. Tegenwoordig woont het stel in een appartementengebouw dat via een glazen gang met de villa verbonden is. De naam Villa Bleijenburgh staat nu voor een zorgcomplex voor ouderen.