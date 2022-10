Oirschot heeft interesse in proef met Burgerraad

OIRSCHOT - Inwoners die ruim voordat er besluiten worden genomen al hun zegje over voorstellen kunnen doen in een Burgerraad. Oirschot heeft wel interesse om mee te doen aan een landelijke proef en gaat zich melden bij de minister.

Het kostte wel wat overtuigingskracht, maar nu schaart de hele gemeenteraad zich achter het voorstel van Marienette Wemelsfelder van D66.

De Oirschotse fractievoorzitter stoort zich er al langer aan dat steeds meer inwoners afhaken, onder andere bij verkiezingen, en vindt het de plicht van de gemeenteraad en het college van B en W om te werken aan meer vertrouwen in de politiek.

,,In 1994 ging er nog 81,7 procent van de Oirschotse bevolking stemmen, afgelopen jaar was dat 56,1 procent, een historisch dieptepunt”, hield Wemelsfelder haar collega-raadsleden voor. ,,De drie coalitiepartijen gaven alle drie in hun verkiezingsprogramma aan werk te willen maken van burgerparticipatie. Dit is de uitgelezen kans daarvoor.”

Quote We verwijten de politiek in Den Haag de verharding in de maatschap­pij, die is niet aan ons optreden lokaal te danken Paul van den Biggelaar, De Gewone Man

In de Burgerraad-proef zou middels loting een representatief aantal inwoners een plek moeten krijgen, om zo mee te kunnen praten over toekomstige plannen en voorstellen van het college aan de raad. Door nu als Oirschot aan te geven interesse te hebben, zouden ze de boot niet missen, stelde Wemelsfelder. ,,En hoeven we straks geen dure bureaus in te schakelen.”

De raadsfracties gaven weliswaar aan inspraak van inwoners ‘hoog in het vaandel te hebben staan’, maar gingen niet meteen overstag. ,,Het is zeker nodig om participatie te ontwikkelen”, zei Claud Leermakers van de VVD. ,,Maar in dit voorstel lijkt het Burgerraad het doel te zijn in plaats van een middel.”

En ook Paul van den Biggelaar van de Gewone Man was niet direct enthousiast. ,,We zien een verharding in de maatschappij, maar we denken niet dat deze proef dat op gaat lossen”, zei hij. ,,We verwijten de politiek in Den Haag die verharding, die is niet aan ons optreden lokaal te danken.”

Koud op het dak

Bovendien komt het voorstel van Wemelsfelder in de ‘motie buiten de orde’ de raad koud op het dak vallen en zagen ze die pas vrij kort voor de gemeenteraadsvergadering. ,,We hebben ons er niet in kunnen verdiepen”, aldus de fractievoorzitter van De Gewone Man.

Dat gold ook voor Fons Peeters van het CDA. Maar die had nog snel even een telefoontje gepleegd met zijn partijgenoot Inge van Dijk in de Tweede Kamer. Omdat die hem had verzekerd dat ze Oirschot mee zouden nemen in de informatievoorziening over de proef.

En omdat er niet direct een maximum aan het aantal deelnemende gemeenten zat, wilden de partijen er wel in meegaan. Mits er ruimte bleef voor het college om het participatiebeleid dat die aan het ontwikkelen is, niet zou torpederen.