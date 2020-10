Oirschot in top tien met meest vermogende inwoners, hoe ‘rijk’ is jouw gemeente?

kaartDe Brabantse gemeenten Alphen-Chaam, Hilvarenbeek en Oirschot staan in de top 10 van meest vermogende gemeenten in Nederland. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

Ieder jaar berekent het CBS het doorsnee vermogen van Nederlandse huishoudens. Het vermogen bestaat uit bezittingen zoals bank- en spaartegoeden en geld dat in een eigen woning, of onderneming zit. Daar worden eventuele schulden vanaf getrokken. In de grote steden wonen relatief veel jongeren, uitkeringsontvangers en personen met een niet-westerse migratieachtergrond. Deze groepen hebben doorgaans weinig vermogen.

In Oirschot ligt het gemiddelde op 229,8 duizend euro, ten opzichte van 217,5 duizend euro een jaar daarvoor: een stijging van 5,7%. In Hilvarenbeek ligt dat gemiddelde vermogen per huishouden iets hoger: op 231,2 duizend euro, ten opzichte van 221,3 duizend euro in 2018. Dat is een stijging van 4,5%. De toename komt volgens het statistiekenbureau vooral doordat woningen in waarde bleven stijgen.

Alphen-Chaam spant de kroon wat betreft meest vermogende gemeente in Brabant: daar ligt het gemiddelde op 249,2 duizend euro ten opzichte van 234,9 duizend euro in 2018: een stijging van 6,1%. Landelijk is Bloemendaal 'koploper’: die gemeente heeft een doorsnee vermogen van 381 duizend euro. Dat is bijna acht keer zoveel als landelijk (49 duizend euro).

Stijgers

In deze regio is de gemeente Geldrop-Mierlo de grootste stijger, met 27%: van 67,5 duizend euro in 2018 naar 85,7 duizend euro in 2019. Die plaats wordt gedeeld met de gemeente Helmond, waar het vermogen per huishouden eveneens met 27% steeg: van 18,5 duizend euro naar 23,5 duizend euro. Meierijstad volgt met een stijging van 25,9%: van 100,4 duizend euro in 2018 naar 126,4 duizend euro in 2019.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.