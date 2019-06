Oirschot in zee met tweede woningcorporatie

Oirschot wil probleem met A58 in toekomst op agenda houden

12 juni OIRSCHOT - Niemand kan inschatten of Oirschot nu een aquaduct en een verdiept aangelegde snelweg zou mogen verwelkomen als de gemeente vijf tot tien jaar geleden harder op de trom had geslagen. Maar de kansen waren beter geweest, zoveel is zeker. Met die les in het achterhoofd richt het college zich ook al op de verdere toekomst.