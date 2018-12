Oirschot: intrekken vergunningen Logtsebaan niet haalbaar

OIRSCHOT - Zoals vorige week reeds aangekondigd heeft het college van B en W van Oirschot besloten om de bestaande vergunningen voor een varkenshouderij aan de Logtsebaan 2 in Spoordonk toch in tact te laten. Het eerder genomen besluit om de vergunningen in te trekken, wordt daarmee geannuleerd.

Dat heeft het Oirschotse college woensdagochtend bekendgemaakt. Het is een pijnlijk moment voor de gemeente , dat daarmee opnieuw moet terugkomen op een beslissing die in december vorig jaar als ‘statement’ werd gepresenteerd.

Het dossier rond de plannen van de Boxtelse varkenshouder Johan van Hal is in één jaar snel dikker geworden. Van Hal heeft aan de Logtsebaan een vergunning om ruim 19.000 gespeende biggen te houden, maar heeft daar nog nooit gebruik van gemaakt: op de locatie staan een woonhuis en een paar verouderde stallen.

Twee jaar geleden diende hij een nieuwe aanvraag in, nu voor ruim 15.000 biggen en enkele honderden vleesvarkens. De gemeente Oirschot ziet die ontwikkeling, pal tegen beschermd natuurgebied De Kampina, niet zitten. Het college, toen met Frans van Hoof (SP) als verantwoordelijk wethouder, besloot eind vorig jaar om de bestaande vergunningen in te trekken en de nieuwe aanvraag terzijde te schuiven.

Achterhaald

Nog geen jaar later zijn beide besluiten alweer achterhaald. Het weigeren van de nieuwe vergunning werd door de rechtbank al in het voorjaar geschorst. Oirschot moest eerst een betere onderbouwing aanleveren. Maar de gemeente kon daar niet in voorzien en besloot vrijwel direct om dan toch maar die nieuwe vergunning te verlenen.

Heel verwarrend was dat het intrekken van de oude vergunningen nog wel overeind bleef. Ook in deze zaak vroeg de rechtbank vervolgens om betere argumenten, tot drie keer toe zelfs. Maar Oirschot zegt opnieuw die onderbouwing niet te kunnen bieden; de ondernemer heeft volgens Oirschot rechten opgebouwd en daar kan de gemeente niet onderuit. Vorige week werd die keuze al aangekondigd, woensdag volgde de bevestiging. ,,Juridisch en ruimtelijk is het intrekken niet haalbaar", stelt de gemeente.

B en W benadrukken dat zij de bouw van een grootschalige varkenshouderij nog altijd als onwenselijk zien. De hoop is derhalve gevestigd op omwonenden, Natuurmonumenten en de Brabantse Milieufederatie (BMF), die de nieuwe vergunning hebben aangevochten bij de rechtbank. Een ander spoor is dat de milieuverenigingen aan de provincie gevraagd hebben om de vergunning in het kader van de natuurbeschermingswet in te trekken. Gedeputeerde Staten hebben dat geweigerd. Afgelopen maandag lag die zaak voor bij de bezwaarcommissie van de provincie.