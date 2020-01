Oirschot koestert driekoningenzingen

Zo klinkt het maandagavond in het centrum van Oirschot, waar acht tot tien kinderen en enkele volwassenen langs de deuren gaan om driekoningenliedjes te zingen. Ze worden overal met open armen ontvangen. ,,Ik weet nog dat ik dit zelf heb gedaan, vroeger”, lacht Ad van Overdijk als zojuist Jules, Evi, Lisa en Juul voor hem en zijn vrouw Dimphy hebben gezongen. Het jonge viertal, met capes om de schouders en kroontjes op het hoofd, krijgt een mooie beloning van het echtpaar, bestemd voor het goede doel: weeskinderen in Kenia. Als de ‘koningen’ snoep krijgen, dan mogen ze dat uiteraard zelf houden.

Schommelende opkomst

De aloude traditie van het driekoningenzingen is al jaren tanende, maar wordt in Oirschot nog gekoesterd. De werkgroep gezinsvieringen van de parochie Sint-Odulphus van Brabant zet zich ieder jaar weer in om zoveel mogelijk kinderen te bereiken. ,,,We sturen mailtjes en dan ben je een beetje afhankelijk van de vraag of de ouders het doorgeven. De kinderen zelf vinden het bijna altijd erg leuk om mee te doen", vertelt Joost van den Brand van de werkgroep. De opkomst schommelt. ,,Vorig jaar waren er minder dan nu. We hebben ook jaren gehad met twintig tot dertig kinderen.”