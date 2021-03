Oirschot loopt nu al voor op schema in huisvesten van statushouders

,,Dat komt omdat we vorig jaar een achterstand hebben ingehaald", verduidelijkt wethouder Piet Machielsen. In 2020 moest Oirschot in de eerste helft 6 en in het tweede half jaar 7 mensen onderbrengen. ,,Maar we hadden op 1 januari 2020 een achterstand van zeven personen, waardoor we er nog twintig moesten onderbrengen. Omdat we er uiteindelijk tweeëntwintig hebben kunnen huisvesten is de eerder opgelopen achterstand ingehaald. En hadden we op 1 januari dit jaar een voorsprong van twee statushouders die al onder dak waren gebracht.”