Oirschot: regie zorg en welzijn in eigen hand

OIRSCHOT - Oirschot wil de basis van zorg en welzijn zelf regelen. Als samenwerking nodig is, wordt die gezocht in Best of eventueel bij de bestaande samenwerking Best-Veldhoven.

Met welke gemeenten gaat Oirschot samenwerken op het gebied van zorg en welzijn? Met Best en Veldhoven, met de Dommelvallei (Nuenen, Son en Geldrop-Mierlo) of toch met de Kempen? Er werd uitgebreid onderzoek gedaan en inmiddels is de uitkomst bekend. In principe houdt Oirschot de regie zelf in handen. Waar bovenlokale samenwerking toch nodig is, kijkt Oirschot eerst naar naaste buurman Best en bij omvangrijkere taken naar de samenwerkingscombinatie Best-Veldhoven.

Dat advies voor het sociaal domein is overgenomen door het college en wordt kort na de zomer voorgelegd aan de gemeenteraad. Sociaal domein is een verzamelnaam voor organisaties en diensten die mensen ondersteunen, de leefbaarheid vergroten en het meedoen in de maatschappij bevorderen.

Enkele jaren geleden heeft in Oirschot de discussie gewoed over de bestuurlijke toekomst: intensief samenwerken, fuseren of zelfstandig doorgaan? Oirschot heeft voor dat laatste gekozen. Wel moest orde worden gebracht in de wirwar aan samenwerkingsverbanden (Kempen, Stedelijk gebied Eindhoven, Metropoolregio, etc.). Eén thema was soms op meerdere plekken ondergebracht. Dat maakte de situatie onoverzichtelijk en onwerkbaar.

Eén loket

Inmiddels is die deken opgeschud. Alleen voor het sociaal domein moest nog een keuze worden gemaakt. Belangrijkste voorwaarde is dat Oirschot wil vasthouden aan de zogenoemde 'integrale toegang': één loket waar inwoners met hulpvragen terecht kunnen. Dat gebeurt in Oirschot via WIJzer, uitgevoerd door de LEV Groep. ,,Die toegang heeft zich inmiddels wel bewezen", zegt burgemeester Judith Keijzers. ,,Het zou een stap terug zijn als we die benadering loslaten.”

Het onderzoek van bureau Strategie Centrale maakt duidelijk dat Oirschot het beste af is door de basis van zorg en welzijn waar mogelijk in eigen huis te houden. In dat geval blijft die één loket-werkwijze overeind en kan ook de bestaande samenwerking met de WSD (sociale werkvoorziening) doorgaan. Waar samenwerking met andere gemeenten nodig is, wordt eerst gekeken naar Best en in tweede instantie naar de al bestaande combi Best-Veldhoven.