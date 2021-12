Oirschot roept inwoners dringend op ‘gevaarlijke brug’ niet te gebruiken

Nog steeds stijgt aantal coronapa­tiën­ten in ziekenhui­zen, ook in verpleeg­hui­zen grijpt virus om zich heen; ‘De hele zorgketen knelt’

EINDHOVEN/HELMOND - Opnieuw is het aantal mensen dat met een coronabesmetting in een ziekenhuis in de regio is opgenomen gestegen. Ook in verpleeghuizen grijpt het virus om zich heen.

30 november