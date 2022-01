Oirschot schuift nieuw gezondheidsbeleid uit door tot na verkiezingen

Welkoop heeft geen verhuis­plan­nen; ‘Initia­tief­ne­mer’ stuurt brief en boze mail aan verbaasde gemeente

REUSEL - Er is in Hulsel en binnen de gemeente onrust ontstaan over een mogelijke verhuizing van Welkoop naar Reusel. Onnodig zo blijkt. De winkel is wel benaderd door iemand met een verhuisvoorstel, maar heeft dit afgelopen zomer gelijk afgekapt.

26 januari