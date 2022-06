Oirschot zet zich schrap voor drie dagen ‘Zinderend’

Stichting Evenementen Oirschot zocht de samenwerking met One of the Guys, een snelgroeiend evenementenbedrijf dat samenwerkt met grote festivals als Paaspop en Wish Outdoor. Bo Janssen van One of the Guys: ,,We hebben fantastisch weer in het vooruitzicht wat natuurlijk prachtig is voor een zomers festival. We hebben verschillende podia gepland in mooie aankleding.”