Oirschot zet zijn religieus erfgoed op de kaart met lokale wandeling

OIRSCHOT - Een jaar na de lancering van het ruim 300 kilometer lange Kloosterpad door Midden- en Oost-Brabant is zaterdag in Oirschot ook een lokale wandeling langs religieus erfgoed gepresenteerd.

Zelf zal Charlotte de Ree de wandeling niet mee doen. Daarvoor is ze, 79 jaar oud, niet fit genoeg meer. Maar ze is wel blij met de presentatie en de aandacht voor het religieuze erfgoed die de route met zich meebrengt. Ze is een van de 28 zusters Franciscanessen in de Koestraat in Oirschot. ,,Op deze manier kunnen wij Oirschot iets nalaten van wat wij hier al die jaren hebben gedaan.”

De Heilige Eik en het Boterkerkje

Ze doelt op het vele werk wat zusters en ook paters hebben gedaan in het onderwijs en de zorg voor ouderen, zieken en daklozen. Zelf is ze, zestig jaar nadat ze toetrad tot de congregatie, nog steeds actief in de bibliotheek van het Nazareth klooster. Welke van de elf gedenkwaardige locaties op de route is haar het meest dierbaar? ,,De Heilige Eik natuurlijk, maar ook het Boterkerkje. Ach, er is door de Franciscanessen veel tot stand gekomen”, zegt ze met een glimlach.

Het paneel met de route staat in de tuin van het klooster aan de Koestraat en werd na een Franciscaner viering in de kapel zaterdagochtend onthuld door Marie-Louise Luijbregts, directeur van de congregatie en wethouder Piet Machielsen. Via een QR-code kan de wandeling ook met een smartphone worden gevolgd en is deze ook te vinden op de website visitbrabant.nl.

Kloosterpad Brabant

De lokale wandelroute gaat behalve naar de Heilige Eik en het Boterkerkje onder meer naar het Hof van Solms, het Sint-Jorisgasthuis en natuurlijk de Sint-Petrusbasiliek op de Markt. Het is een aanvulling op het vorig jaar geïntroduceerde Kloosterpad Brabant, een 330 kilometer lange wandeling langs religieus erfgoed in Midden- en Oost-Brabant, onderverdeeld in vijftien etappes.

,,Dat pad is heel populair onder echte wandelaars”, weet Jasper van Deurzen, verbonden aan Brabants Kloosterleven. ,,Maar de afstanden van 16 tot 28 kilometer zijn niet voor iedereen weggelegd. Daarom worden er in steeds meer etappeplaatsen ook kortere rondwandelingen uitgezet. Nu dus ook hier in Oirschot. Hij ziet wandelen behalve als gezonde bezigheid ook als een kans voor ontmoeting met anderen met dezelfde interesse.”

Zorg en onderwijs

Anne Marie Rossou van Visit Oirschot is blij met het initiatief. Ook zij noemt het Boterkerkje aan het Vrijthof als niet te missen locatie op de route. ,,Naar verluidt het oudste turfstenen kerkje van Brabant.” Van Deurzen vertelt dat Brabant ooit 661 kloosters telde. Als ze de eeuwen hebben overleefd, is er nu vaak een andere bestemming, zoals een verzorgingshuis of appartementen. Over de Franciscanessen zegt hij dat het aanvankelijk een contemplatieve orde was. ,,Maar later hebben ze zich veel ingezet voor zorg en onderwijs.” Zo kan de rondwandeling ook gezien worden als erkenning van de betekenis van de Franciscanessen voor de Oirschotse gemeenschap.