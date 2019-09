Oirschot ziet kansen in vertraging verbreding A58

De impasse rond de stikstofregels leidt in Nederland tot grote zorgen. In Oirschot is dat niet anders. Maar met betrekking tot de verbreding van de A58 zien ze in Oirschot ook kansen. De lobby richting Den Haag wordt in de komende periode opnieuw opgevoerd. Wethouder Jan Heijman (De Gewone Man) kreeg deze week een 'steuntje in de rug' van de raad.

Oirschot is verontrust over de gevolgen van de verbreding voor de leefbaarheid. Wat zijn de effecten van de toename van fijnstof en geluid? Politiek en inwonersgroepen voelen zich niet gehoord en proberen al een tijdlang om een voet tussen de deur te krijgen in Den Haag. Vooralsnog tevergeefs. Verkeersminister Cora van Nieuwenhuizen werd uitgenodigd om een bezoek te brengen, maar ging daar niet op in.

De voorbereidingen voor de A58-verbreding hadden al in de afrondende fase moeten zitten, maar staan 'on hold' door de stikstofproblemen. Vooralsnog kanniemand zeggen hoelang de impasse nog het gaat duren. In Oirschot zien ze nu hun kans schoon. Vorige week kwam het Pact van Oirschot, de bundeling van bewoners en lokale politici, bij elkaar. Wethouder Jan Heijman liet toen doorschemeren dat hij geholpen zou zijn met extra steun vanuit de raad om opnieuw gesprekken aan te knopen met ministerie, rijkswaterstaat en provincie. Daarom werden dinsdag twee moties aangenomen.

Drie onderdelen staan daarin centraal. Oirschot wil dat de inspraak van inwoners beter wordt geregeld. De 'burgerparticipatie' is tot dusverre in de ogen van de meeste Oirschottenaren een wassen neus. ,,De inspraakbijeenkomsten hadden meer het karakter van informatiebijeenkomsten; eenrichtingsverkeer vanuit rijkswaterstaat", aldus de gezamenlijke partijen.

Leefklimaat

Een tweede speerpunt is het zogenoemde 'saldo-0-principe'. Uitgangspunt zou moeten zijn dat geen verslechtering van het leefklimaat mag optreden ten opzichte van de situatie van tien jaar geleden, toen de snelweg tussen Best en Oirschot aan de noordkant is verbreed. Rijkswaterstaat en rijk willen zich daar niet op laten vastpinnen. Oirschot vindt dat dat wel moet gebeuren. ,,Met voldoende waarborgen om de gezondheidsrisico's te minimaliseren." Oirschot hoopt dat het huidige debat over de stikstofnormen helpt bij het afdwingen van meer (innovatieve) maatregelen, die fijnstof en geluid terugdringen.