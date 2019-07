Oirschots Bevrijdingsbier maakt comeback

Het was nog even zoeken naar het juiste recept van het Bevrijdingsbier, zoals dat ook bij de viering van vijftig jaar bevrijding van Oirschot gebrouwen werd. Dat was in 1994 nog onder de vlag van brouwerij De Kroon, nu tekent brouwerij VandeOirsprong voor de productie. Thieu de Kroon van de voormalige brouwerij vertelt openhartig: ,,Het bier was eerlijk gezegd uit mijn geheugen verdwenen. Leuk dat het nu weer terugkomt, dankzij de werkgroep.”

Uitbater Coen van Genugten van de huidige brouwerij onthult: ,,Er was geen recept op schrift van het bier meer te vinden. Maar we hebben het toch kunnen reconstrueren vanuit de herinneringen van oud-medewerkers en uit de smaakbeleving van mensen die het toen gedronken hebben.” Over het bevrijdingsbier zelf: ,,Het wordt wat zoeter dan gewone pils, met 10 procent honing. Het is ondergistend gebrouwen en heeft een alcoholpercentage van 5,5 procent.”

Het Bevrijdingsbier was een ideetje van de Werkgroep 75 Jaar Bevrijding van Oirschot en de Beerzen. Daarin zijn vertegenwoordigd mensen van de heemkundekringen in de dorpen, van het Kapittel van Oirschot, van Museum de Vier Quartieren en van de gemeente Oirschot. De laatste is echter bij de herintroductie van dit speciale bier niet betrokken: het past niet binnen het gemeentelijke beleid om een alcoholhoudende drank te promoten. De werkgroep heeft dit jaar een heel scala aan activiteiten ter herinnering aan de bevrijding.