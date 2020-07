Oirschots echtpaar biedt luistersessies: ‘Echt luisteren geeft verlichting’

Renate Spijkerman benadrukt het nog maar eens: ,,Nee, we zijn geen therapeuten of coaches. Wat we wel doen is écht luisteren. Zonder oordeel, zonder je iets in de mond te leggen. Het mogen gerust zware onderwerpen zijn. Uit ervaring weten we dat het al enorm veel verlichting kan geven als iemand naar je verhaal luistert.”

De twee zijn dan geen officiële zorgverleners, toch gaan ze niet bepaald onbeslagen ten ijs. Renate is lang hulphond- en therapiehondbegeleider geweest en als trouwambtenaar verbond ze aardig wat dorpsgenoten in de echt. Arjen is al dertig jaar ondernemer en daarnaast een van de posthoofden bij de Oirschotse brandweer. Bij de brandweer geeft hij ook trainingen in onder meer mentale weerbaarheid.

Medische sores

De laatste jaren deden de twee het wat rustiger aan, met een goede reden. Arjen: ,,Vier jaar geleden kreeg ik een hartinfarct. Ik werk nog wel en zit ook nog bij de brandweer, maar ik krijg nog steeds medicijnen. Ik heb de helft van de zaak verkocht.” Renate kreeg vorig jaar kanker en haar perspectieven zijn niet erg gunstig. Ze is er vrij nuchter onder. ,,De cellen zijn nu rustig en ik voel me goed. Bij de oncologische revalidatie merkte ik hoe fijn het is als iemand echt een luisterende houding aanneemt. Zo kwamen we op het idee om dit te gaan doen. Dat we het samen doen, maakt het voor ons extra leuk.”

Arjen over de naam van hun bijzondere dienst, Het Luisterend Oog: ,,Ja, die trekt sowieso de aandacht.” En Renate: ,,Het dekt wel mooi de lading: er wordt naar je geluisterd én er is echt oog voor je. Vanuit oprechte interesse.”

Quote Er wordt naar je geluisterd én er is echt oog voor je. Vanuit oprechte interesse Renate Spijkerman

Er is veel mogelijk bij de luistersessies. ,,De een zal zich meer op zijn gemak voelen bij Arjen, bijvoorbeeld als het gaat om zakelijke dingen, de ander heeft misschien een betere klik met mij”, aldus Renate. Ze toont het sfeervolle voorkamertje, waar al geslaagde luistersessies plaatsvonden. ,,Ik vond het riet op de muur wel toepasselijk. Riet buigt wel in een storm, maar breekt niet.”

Boze lotgenoten

Ze lijkt even te peinzen. ,,Weet je, ik heb in de periode dat ik behandeld werd best veel boze lotgenoten gezien. Mensen die willen vechten tegen het onrecht en die een beetje blijven hangen in: waarom ik?” Haar man valt haar bij: ,,Dat is herkenbaar, maar het helpt niet, helaas. Wat ook niet helpt is een gesprek beginnen met de dooddoener: ,,Alles goed?” Renate weer: ,,Klopt, maar ik snap het wel. Er wordt ook nogal eens makkelijk gezegd: je moet het accepteren.” Met een glimlach: ,,We sjouwen allemaal een rugzakje mee, met lesboeken erin. Bij mij gaan die bijvoorbeeld over de geest die wel wil, maar het lichaam dat niet meewerkt. Zo heeft iedereen wat. Daarin willen wij graag wat betekenen, al is het maar klein.”

Een luistersessie bij Het Luisterend Oog kost 35 euro. De helft is om de kosten te dekken, de andere helft gaat naar een door de bezoeker zelf gekozen goed doel. www.hetluisterendoog.com