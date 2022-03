Oirschots echtpaar haalt met online bingo groot bedrag op voor slachtoffers oorlog Oekraïne

Merel van Kroonenburg: ,,Toen we de beelden over de oorlog en al die vluchtelingen zagen, hadden Marc en ik heel sterk de behoefte iets doen voor de mensen uit Oekraïne. We hebben nog gedacht aan opvang maar dat zou in onze situatie toch niet verstandig zijn. Om wel iets te kunnen betekenen hebben we bedacht om een bedrag over te maken. Om het bedrag nog te kunnen verhogen hebben we de online bingo ingezet, met kaarten van 10 euro per stuk. We hadden niet verwacht dat we zoveel zouden ophalen, een heleboel mensen hebben een kaart gekocht, ontzettend fijn.”