Oirschots Paasvuur te realistisch: initiatief eerder gestopt door vele brandmeldingen uit omgeving

In memoriam Derkino Verbeek (1946-2020) sprong graag voor iedereen in de bres

21:12 EERSEL - Oud-basisschooldirecteur en onderwijzer Derkino Verbeek uit Eersel is afgelopen donderdag op 74-jarige leeftijd overleden. Niet alleen in het onderwijs, maar ook in het Eerselse maatschappelijke leven was hij een bekende naam.