Oirschotse autoleverancier van criminelen betaalt 1,6 ton boete voor fraude

Fiets4daagse Lage Mierde gaat door, wel met nieuwe starttij­den

7 juni LAGE MIERDE - Tourfietsers kunnen zich opmaken voor vier dagen fietsplezier in de Kempen en Hart van Brabant. De fiets4daagse in Lage Mierde, al ruim 25 jaar georganiseerd door buurtvereniging Kloosterstraat, gaat in augustus gewoon door. Vanaf dit jaar is er ook een langere route tot 65 kilometer (was 35 km) terwijl de start en eindtijden vervroegd worden.