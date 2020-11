Oirschotse buurt is er niet gerust op en vreest enkel uitstel van stroomstation

OIRSCHOT - Het hoogspanningsstation is van de baan. Maar omwonenden en erfgoedclub SBEO zien liever ook geen koppelpunt bij Proosbroekweg in Oirschot.

Dat er geen hoogspanningsstation komt tussen Proosbroekweg en Groenewoud in Oirschot vinden ze goed nieuws. Toch zijn omwonenden en SBEO (Stichting Behoud Erfgoed Oirschot) er nog niet gerust op. Zij vrezen dan de plannen op een later tijdstip toch weer voor de dag komen. ,,We zijn er nog niet”, zegt Margo van Heugten, een van de omwonenden die protesteerden tegen de komst van het station. ,,Hoe is de situatie over een aantal jaren? Als er dadelijk een koppelstation ligt, zoals nu de bedoeling is, blijft uitbreiding altijd dreigen.”

Daarom, zegt SBEO-voorzitter Frans Adriaanse, blijven de bezwaren tegen het bestemmingsplan in tact. ,,We willen daar ook geen koppelstation.”

Koppelpunt is noodzakelijk bij ondergronds brengen van kabels

De buurtbewoners en erfgoedclub reageren op het besluit van het Oirschotse college om geen hoogspanningsstation toe te staan ten zuiden van de A58, nabij de Proosbroekweg. Er is geen draagvlak voor, niet bij omwonenden, niet in de politiek. Wel blijft de aanleg van een koppelpunt mogelijk. Als straks de hoogspanningskabels tussen Tilburg-Noord en Best parallel aan de A58 ondergronds gaan, is zo’n klein station nodig om de aftakking naar Boxtel te maken.

Volledig scherm Een tekening van het hoogspanningsstation, zoals dat volgens de plannen zal verrijzen onder de A58 bij Oirschot. © Tennet

Netbeheerders Enexis en Tennet hadden ingezet op de bouw van een hoogspanningsstation. De vraag naar extra transportcapaciteit groeit hard door alle plannen in de regio voor het opwekken van duurzame energie. ,,Als het net niet kan worden uitgebreid, blijven knelpunten in het regionale net langer bestaan”, zegt een Enexis-woordvoerder. ,,En dat heeft mogelijk gevolgen voor de uitvoerbaarheid van de RES (Regionale Energiestrategie, red.). We blijven uiteraard met gemeente en andere betrokken in overleg om te kijken hoe we hier het benodigde draagvlak voor kunnen vinden.”

Tennet deelt die mening. Een woordvoerder: ,,Wij vinden het ook belangrijk om de reacties uit de omgeving zorgvuldig mee te nemen. Samen met alle betrokkenen willen we verder onderzoeken welke oplossing het meest geschikt is.”

Gebied is ook aangewezen als zoekgebied voor zonnevelden

Interessant is ook wat er gebeurt met de beoogde aanleg van zonnevelden in het gebied. Een tweetal ondernemers moest afstand doen van grond om het hoogspanningsstation mogelijk te maken en zag kansen om van de nood een deugd te maken. Zij hadden plannen voor zonneweides, die dan direct op het nieuwe station konden worden aangesloten. De gemeente anticipeerde daarop door de locatie tot ‘zoekgebied’ te verklaren, waardoor ook andere initiatiefnemers zich kunnen melden.

Maar nu het station niet komt, wordt het gebied minder interessant. De fractie van het CDA pleit ervoor om de status van zoekgebied weer van het gebied af te halen.