Oirschotse Erfgoedkaart moet aanvragen simpeler (en sexier?) maken

Het is eigenlijk een vrij saai traject, waarbij ieder bouw- of graafproject moet worden aangemeld, omdat er moet worden gekeken of en waar er belangrijke onderdelen qua monumentaal of erfgoed zijn.

En met de nieuwe omgevingswet in aantocht was lang onduidelijk wat de effecten daarvan waren. Het komt er op neer dat ze door die nieuwe wet acht weken de tijd hebben om een aanvraag te toetsen. Maar door die erfgoedkaart kunnen ze sneller knopen doorhakken.

Dat zit hem in de methode. Doordat die erfgoedkaart veel duidelijker in beeld brengt wat er waar aan de hand is, weet iemand die een aanvraag voor een verbouwing of omgevingsvergunning doet, sneller waar hij of zij aan toe is.

,,We hebben het dus beter in kaart”, zegt wethouder Joep van de Ven. ,,Zoals het historisch legerkamp, of de oude begraafplaatsen rondom kerken. Nu weten we waar ze liggen en staan ze beter ‘op de kaart'.”

En aan andere locaties, zoals het plan Ekerschot of de Lubberstraat, hoeft dan weer minder aandacht te worden besteed.