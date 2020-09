Oirschotse exposeert sjaals in Parijse modeweek: ‘Daar hangen mijn spullen!’

Daar zag het in 2016 nog niet naar uit. Markhorst werkte jarenlang in Oisterwijk bij een producent van materialen voor mensen met een lichte fysieke beperking. Ze zorgde onder andere voor personeelszaken, maar haar gezondheid werkte niet helemaal meer mee. ,,Ik was toe aan iets anders, maar wat dan? Ik hield van sjaals en ben toen gaan breien.”