Oirschotse fractie De Gewone Man kan zich geen tweede fout veroorloven

OIRSCHOT - Ad van Beek, de beoogd nieuwe wethouder namens De Gewone Man in Oirschot, is een doorgewinterd bestuurder. Hij voegt ervaring en waarschijnlijk ook daadkracht toe aan het college.

Het waren veelbetekenende eerste woorden in het persbericht dat De Gewone Man maandagavond uitdeed over de nieuwe wethouder Ad van Beek. 'Na een zorgvuldig proces te hebben doorlopen...'

De fractie in de Oirschotse raad is er zich ervan bewust dat ze zich geen tweede misstap kan veroorloven. De keuze voor Jan Heijman, die het slechts anderhalf jaar volhield als wethouder, bleek al snel een verkeerde. Achteraf is dan maar één conclusie gerechtvaardigd: het heeft ontbroken aan een goede selectie vooraf.

Dat verklaart ook deels waarom DGM nu een zeer ervaren politicus en bestuurder naar voren schuift. De kans op calamiteiten is dan minder groot. Van Beek (70) kent het klappen van de zweep, heeft meer dan vijftien wethoudersjaren in zijn bagage in Dongen en Nuenen.

Van Beek is net als zijn broer - voormalig Brabants gedeputeerde, Tweede Kamerlid en Commissaris van de Koningin in Utrecht Willibrord van Beek - een VVD'er in hart en nieren. Dat DGM voor een liberaal kiest, is niet zo verwonderlijk gezien het recente verleden. Jan Heijman was een ex-VVD'er, tussen 2010 en 2014 had DGM in de persoon van Jan Verhoeven ook een VVD'er als wethouder.

,,De Gewone Man kan niet zonder VVD'ers", reageert VVD-fractievoorzitter Corine van Overdijk dan ook met een glimlach. Moet je hier als VVD-fractie nu blij mee zijn? Of juist niet, omdat het misschien lastiger wordt om je als fractie te onderscheiden als ook een lokale collegepartij een VVD-stem krijgt? Van Overdijk kiest vooralsnog voor het positieve. ,,Elk liberaal geluid dat in Oirschot klinkt, is hard nodig en dus een pre."

Verschuiving

En hoe kijk je er als sociaal-progressieve partij in de raad tegenaan? Plotseling verschuiven de verhoudingen in het college, en niet richting links. ,,Ik kan niet zeggen dat we er blij mee zijn”, beaamt Arnold de Vries, fractievoorzitter van Sociaal Progressief Oirschot.

Maar scherper wil hij het niet stellen. ,,We hebben in Oirschot een raadsbreed akkoord en ik neem aan dat Van Beek zich daar aan gaat houden. De nieuwe wethouder zit er niet voor De Gewone Man, maar voor de hele raad. Daar zullen we hem op beoordelen. En nee, we laten ons zeker niet in slaap sussen.”

Voor de meeste raadsleden geldt dat ze blij zijn dat er een geroutineerde bestuurder binnenwandelt in het Oirschotse gemeentehuis. De balans in het college van B en W bleek al snel na de verkiezingen van vorig jaar niet goed. CDA'er Piet Machielsen loopt al lang mee, kent alle routes, valkuilen en omleidingen richting een politiek doel, terwijl Esther Langens (Dorpsvisie) vorig jaar voor het eerst wethouder werd en vanzelfsprekend ervaring mist. Heijman had alleen in Bladel een jaartje wethouderservaring opgedaan en had bovendien niet de persoonlijkheid om als tegenwicht voor Machielsen te dienen.