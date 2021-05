Oirschotse gemeenteraad schrikt van brief 'verontruste inwoners’: 'We moeten in gesprek’

‘Een pittige brief’ met een ‘hele hoop voorbeelden’ waarvan het ‘pijnpunt’ om burgerparticipatie draait. Een greep uit de eerste reacties van fractievoorzitters van de Oirschotse gemeenteraad op de brief van een groep inwoners die zich ongerust maken over de ‘bestuurscultuur'.

,,Het is vooral een harde brief in de richting van het college", concludeert Corine van Overdijk van de VVD.

De gemene deler onder de fractievoorzitters is dat ze zijn ‘geschrokken’ van de brief. Daarin kaartten de inwoners de bestuurscultuur aan en somden een lange lijst aan punten op waar ze over vallen. Waaronder de handhaving op vergunningen en de inspraak van inwoners. Of alle grieven terecht zijn laten de fractievoorzitters nu nog in het midden, maar er zal over gepraat moeten worden, met de briefschrijvers en met elkaar.

'Niet het hele verhaal kennen’

,,Ik zag een lange lijst van onderwerpen", zegt Van Overdijk. ,,Van sommige dingen kan is best begrijpen dat inwoners er zo naar kijken, bijvoorbeeld de kwestie rond het Rekenkamerrapport. Maar in sommige voorbeelden herken ik dat inwoners niet het hele verhaal achter een kwestie kennen.”

Waar zij wel heel goed naar wil kijken, zijn de verschillende opmerkingen van de briefschrijvers over de mankerende burgerparticipatie. ,,We zullen misschien meer aan verwachtingsmanagement moeten doen. Want wat is dan die burgerparticipatie? Hoever gaat die? Dat moet vooraf duidelijk zijn.”

Daar sluit plaatsvervangend fractievoorzitter Fons Peeters van het CDA zich bij aan. ,,We zullen aan de voorkant heel duidelijk moeten maken wat je als inwoner kunt verwachten.”

Persoonlijk of algemeen belang?

Beiden constateren ook dat de laatste jaren ook grotere verwachtingen over inspraak bij inwoners leven dan misschien mogelijk is. ,,Jouw persoonlijke belang is niet altijd in lijn met het algemene belang", zegt Van Overdijk. ,,Dat we naar elkaar luisteren betekent niet dat we elkaar ook altijd gelijk geven", vult Peeters aan. ,,Dan kan het kwartje de verkeerde kant op vallen voor iemand.”

Dat neemt niet weg volgens de fractievoorzitters dat de grieven van deze briefschrijvers niet gehoord mogen worden. ,,We kunnen de brief niet zomaar naast ons neer leggen", vindt ook Els Claassen van Dorpsvisie. ,,Ik lees ook duidelijk een oproep tot dialoog en dat ze serieus genomen willen worden."

Spiegel

Ze willen daarbij ook best in de spiegel kijken, geven bijvoorbeeld Peeters en Claassen aan: ,,Moeten we op bepaalde dossiers iets veranderen en hoe kunnen we het beter doen?”

Tegelijkertijd merkt Claassen ook op dat de briefschrijvers tegenstrijdige punten opsommen bij de punten over vergunningen, toezicht en handhaving. ,,Aan de ene kant wordt gezegd dat we strenger moeten handhaven, terwijl dat bij het punt over ingetrokken vergunningen voor voormalige mantelzorgwoningen juist weer niet zou moeten.”

De brief is in eerste instantie gericht aan de gemeenteraad. Reden voor het college van burgemeester en wethouders om eerst met alle fractievoorzitters te willen overleggen, laat een woordvoerder weten. ‘In overleg met het Presidium bekijken wij samen hoe deze inhoudelijk behandeld zal worden. Uiteraard zullen de betrokken bewoners hierover geïnformeerd worden’.