Oirschotse goochelaar Leo Smetsers gaat deels online

Al jarenlang verzorgt de Oirschotse goochelaar Leo Smetsers aan het begin van het nieuwe jaar een grote show, een combinatie van optredens voor publiek en een besloten deel vol met lezingen en lessen door en voor collega-goochelaars uit allerlei landen.

Door corona zit er dat dit jaar niet in, maar Smetsers is niet voor één gat te vangen. Het publieksgedeelte valt gezien de geldende coronamaatregelen af, maar voor de collega-goochelaars heeft hij een online-evenement in elkaar gesleuteld. Meer dan tweehonderd mensen loggen zaterdagmiddag in voor lezingen en een demonstratie.

Beroerd jaar voor de goochelaars

Smetsers heeft net als zijn collega’s en veel andere artiesten een beroerd jaar achter de rug; door corona vielen in het voorjaar plots alle optredens weg. ,,Ik had een tour van twee weken in Amerika gepland staan en zou bijvoorbeeld zeven keer op en neer naar Engeland vliegen om les te geven. Plotseling werd de agenda helemaal schoongeveegd.”

Ook de jaarlijkse show in zijn eigen Oirschot in januari, in een uitverkocht Hof van Solms, bleek niet haalbaar. ,,Dat pakken we volgend jaar weer op. Het kan niet meer bij het Hof van Solms (dat dicht is, red.), maar we zijn met diverse partijen in het centrum in gesprek.”

Smetsers zit in Oirschot, de regie in Engeland

Voor de collega-goochelaars is een besloten online-sessie opgezet. Zaterdag om 13.00 uur begint het, halverwege de avond is het afgelopen. De goochelaars melden zich vanuit de hele wereld: Amerika, Australië en verschillende landen in Europa. Smetsers: ,,Ik blijf zelf in Oirschot, waar ik thuis een decor heb opgesteld, maar de presentatie en de schakelingen worden verzorgd vanuit een studio in Engeland. Best spannend.”

Smetsers heeft niet overwogen om ook voor het gewone publiek een online-show te maken. ,,Dat kan voor mijn gevoel niet. Ik ben een goochelaar die erg hecht aan de interactie met het publiek. Ik heb die emotie en directe respons nodig, anders werkt het niet.”

Volledig scherm Goochelaar Leo SMetsers in Oirschot © DCI Media