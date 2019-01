Oirschotse Heemprijs 2018 voor project ‘Giovanni Castione’

De Heemprijs wordt in principe jaarlijks toegekend aan een persoon of groep die verantwoordelijk is voor een artikel, boek of project over de geschiedenis van Oirschot. Het project Giovanni Castione door de projectgroep ‘Castione’ schonk met een boek (auteur Jacques van de Ven), een wandelroute, de restauratie van het monument en een herdenkingsdag aandacht aan het korte leven van Giovanni Castione, een zestienjarige Italiaanse marskramer die in 1838 in Oirschot werd beroofd en vermoord. Enkele nazaten brachten in september een bezoek aan Oirschot.