Oirschotse Kapel en Brasserie Montfort in nieuwe handen; Vughts horecaduo breidt imperium uit

Hooge Mierde smult (weer) van ‘trip down memory lane’; film uit 2000 trekt volle zalen

HOOGE MIERDE - Beelden van vruuger vervelen niet snel. Dat blijkt maar weer eens in Hooge Mierde, waar de film die in 2000 over het dorp werd gemaakt weer uit de oude doos is gehaald. Na drie geslaagde avonden vorige maand is de dorpse documentaire dit weekeinde nog twee keer te zien.

14 januari