Oirschotse Madelief (14) redt kauwtje Levi, en krijgt er een gezellig maatje bij

Het duurt even, maar na een paar keer zijn naam roepen verschijnt Levi de kauw toch boven de tuin van de familie De Langen. Met een blij gekras landt hij op de tuintafel vlakbij dochter Madelief. ,,Ik ben wel een echte dierenvriend, dat heb ik denk ik van mama”, vertelt Madelief, terwijl ze het kauwtje streelt en met een lepeltje voert. Toch wil de havo-3 scholiere later niet persé met dieren werken. ,,Ik word liever architect, om gebouwen te ontwerpen van natuurproducten en gerecycled materiaal.”

Moeder Lieneke vertelt: ,,Madelief vond het jonge kauwtje een paar weken geleden in de Nieuwstraat, waar hij versuft en zwakjes op straat scharrelde. Mogelijk is hij uit het nest gevallen, of had de lange periode van warmte en droogte er iets mee te maken. Omdat zijn kansen niet zo best waren, heeft ze hem maar mee naar huis genomen. We zijn wel echte natuurmensen, dus we vonden het ook wel leerzaam voor de kinderen.”

Babydons

Madelief weer: ,,Hij was echt nog jong, met babydons en een stuk kleiner dan nu. Ik had hem op mijn kamertje en voerde hem melk met brood of water, kattenvoer en universeel vogelzaad. Kauwtjes zijn alleseters en hebben ook dierlijk eiwit nodig. Al snel kwam hij echt op me zitten, of op de laptop, terwijl ik mijn schoolwerk maakte. Heel gezellig, in deze saaie tijd, zeker als papa en mama naar hun werk waren.”

Na een tijdje werd het verblijf in de slaapkamer problematischer, omdat het kauwtje, dat inmiddels luisterde naar de naam Levi, geregeld op Madeliefs spullen poepte. ,,Mijn broertje noemde hem al schijtlijster”, lacht de tiener. Haar moeder vervolgt: ,,Toen hielden we hem beneden en legden we kranten neer. Sinds zaterdag hebben we hem buiten losgelaten en zien we dat hij steeds grotere stukken vliegt. Misschien zoekt hij aansluiting bij een groep. Maar als we hem roepen, roept hij terug en komt hij direct naar Madelief toe. Omdat zij hem voert, ziet hij haar waarschijnlijk als een moeder.”

Zo wordt Levi’s wereld steeds een stukje groter en dat is ook de bedoeling vertelt Madelief, terwijl Levi weer vrolijk op haar schoot hipt. ,,We wisten dat we hem weer moesten loslaten en dat we hem over een tijdje misschien helemaal niet meer zien. Ik zal hem dan wel missen, maar het is wel beter natuurlijk.”