Oirschotse scholen bestaan 25 jaar: ‘Wie jarig is, trakteert!’

Krentenbollen, belegde broodjes, bekers chocolademelk en ‘Lang zal ze leven’ door de speakers: voor de circa 1180 leerlingen van de basisscholen van SKOBOS begon de dinsdagmorgen specialer dan normaal. Het jubileumjaar is van start gegaan met een ontbijt voor alle kinderen en medewerkers op scholen in de gemeente Oirschot. In de 25 jaar zaten al tienduizenden kinderen op één van de basisscholen.

Zingen in de ochtendzon

Het is half negen en de zon schijnt op het schoolplein van Dalton Kindcentrum AvontuurRijk. Meerdere kinderen kijken vanaf hun kleedjes naar ouders die ijverig bekers vullen met water en chocolademelk. Directeur Ralf Burggraaf installeert intussen het geluid en zoekt een gepast nummer voor na zijn speech aan de kinderen. Gekleurde slingers wapperen lichtjes in de wind.

,,Vandaag vieren we het zilveren jubileum van SKOBOS”, begint Burggraaf. ,,Een jubileum is iets wat je kunt vieren als iets al heel lang zo is. Onze school is dus eigenlijk een soort van jarig.” Bij de meeste kinderen lijkt het kwartje te vallen. Hij stelt de kinderen voor om mee te zingen met ‘Lang zal ze leven’ en houdt de muziek gereed. ,,Maar er is toch helemaal niemand jarig”, roept één van de leerlingen net nadat de muziek start. Ralf: ,,Jawel, SKOBOS is jarig!” Er wordt gelachen en gezongen.

Goede start van de dag

Ralf is inmiddels vijf jaar directeur van het Dalton Kindcentrum AvontuurRijk en zit daar op zijn plek. Hij straalt als hij vertelt over het jubileum en vindt het mooi om iedereen samen te zien ontbijten. ,,Een ontbijt is zo enorm belangrijk en ik heb het gevoel dat er landelijk af en toe wat minder aandacht voor is. Dat is jammer. Het is zo goed om de dag op deze manier te starten.”

Meer in petto

,,Ons 25-jarig bestaan laten we natuurlijk niet geruisloos voorbijgaan”, aldus Liesbeth van den Berg-Hardenbol, voorzitter van het college van bestuur van SKOBOS. Zo is het logo omgetoverd tot een jubileumlogo. ,,Maar we hebben voor dit jaar nog meer in petto”, meldt ze.

Op wat voor activiteiten hopen de kinderen zelf eigenlijk? Sam (7) en Tom (10) hopen voorzichtig op een schoolreisje. Tom: ,,Nog een ontbijt als dit is ook goed hoor.” Daar is Sam het mee eens. ,,Als ik maar niet hoef te rekenen.”

Op 6 december dit jaar is SKOBOS eigenlijk pas echt jarig, maar de viering kon niet vroeg genoeg beginnen. Over de rest van de activiteiten kan Ralf nog weinig vertellen. ,,Een uitje met z’n allen zit er in ieder geval zeker in.” Die hebben Sam en Tom alvast in hun zak.