Oirschotse tractorchauffeur voelt zich schuldig aan dodelijk ongeluk, nabestaande koestert geen wrok: ‘Straf heeft voor mij geen betekenis’

Peter keek WK-ver­lies van Oranje in Argentinië: ‘Geen seconde onveilig gevoeld’

OIRSCHOT/BUENOS AIRES - Hij was vrijdagmiddag één van de weinigen die niet in het hemelsblauw-wit door wereldstad Buenos Aires liep. Peter Kuppens uit Oirschot keek de WK-wedstrijd Nederland - Argentinië in de hoofdstad van de tegenstander mét een oranje shirt aan. Vooraf werd aangeraden niet in grote groepen te kijken. ,,Maar ik heb me geen seconde onveilig gevoeld”, vertelt de Brabantse wereldburger.

11 december