Oirschotse verenigingen en culturele groepen echte verliezers van einde De Enck: ‘Dit is redelijk dramatisch’

Onder hen is de deceptie groot. Zoals bij C’est La Vie, het amateur-blaasorkest dat regelmatig optredens verzorgt in De Enck en er ook repeteert. ,,Heel eerlijk: wat nu gebeurt, is redelijk dramatisch voor ons”, zegt voorzitster Ellen Rooijackers van C’est La Vie. ,,De Enck is de enige plek in Oirschot waar je met een groot gezelschap terecht kunt voor repetities en optredens. Andere zalen zijn meestal te klein, waardoor het geluid echt over je heen dendert.”