Oktober bouwt 92 woningen in Plan Kempenland Bladel

BLADEL - Zorgorganisatie Oktober gaat 92 woningen bouwen in het Plan Kempenland. De gemeente Bladel is dat met de voormalige RSZK overeengekomen.

Wethouder Fons d'Haens meldde het nieuws maandagavond in de Bladelse commissie Grondgebied. Het gaat over twee terreinen in Kempenland. Aan de Europalaan komen twaalf vrijesectorwoningen. Aan de andere kant van het gebied, nabij het uitvaartcentrum, komen tachtig zogeheten zorggeschikte woningen.

Maandag overdag was al duidelijk dat er ontwikkelingen waren. Een zaak bij de Raad van State waar Oktober en de gemeente bij betrokken waren, ging namelijk niet door. Oktober was maandag niet in staat om een reactie te geven waarom dat was gebeurd. De mededeling van wethouder d’Haens liet echter zien dat Oktober en Bladel tot duidelijke afspraken waren gekomen.

Sniederslaan

De opdracht om voor de Sniederslaan een plan te laten maken om die opnieuw in te richten kreeg de instemming van de commissie. Marco Schoenmakers (CDA) constateerde dat het laatste stukje van de winkelstraat ter hoogte van bakkerij Van Heeswijk niet is meegenomen. Formeel is dat de Markt, maar het ligt wel in het verlengde van de winkelstraat. Volgens Schoenmakers valt dat deel binnen de centrumvisie van de gemeente.

Een goede vraag, vond d’Haens. Zolang nog niet duidelijk is wat de precieze ontwikkelingen aan de Markt gaan worden, hoort dat er niet bij. Het leek hem echter niet onlogisch om voor dat stuk toch een ‘doorkijk’ te maken. ,,Het zou raar zijn om voor dat stuk een andere inrichting te maken. Er moet één uitnodiging zijn om de winkels van het winkelgebied te bezoeken", aldus de wethouder.

MS Schippers

De gemeente Bladel is bereid een foutje in het bestemmingsplan voor de nieuwbouw van MS Schippers recht te zetten. De commissie steunt dat. De commissieleden spraken dat maandagavond uit. Alleen John Adams (VVD) liet weten daar moeite mee te hebben. Hij zei de indruk te hebben dat de zaken expres later rechtgezet moesten worden.

d’Haens gaf daar een toelichting op. ,,We hebben verzuimd een regel op te nemen in het bestemmingsplan. Dat is de reden waarom we er zo nu op terug komen.” Schippers heeft een ‘behoorlijk volume’ aan gevaarlijke stoffen in huis, zo legde de wethouder uit. Die worden bijvoorbeeld gebruikt als ontsmetting in de veehouderij. Het bedrijf moet zelf de risico's beheren, maar voor de buren van Schippers wordt de overheid geacht daarop te letten. Het voorstel wordt een hamerstuk. De raadsvergadering komt er dan niet meer op terug.