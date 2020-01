Olievaten gedumpt in natuurgebied bij Riethoven

Wim van der Donk: ‘Samenwer­king in de Kempen complexe opgave’

16:14 BLADEL - ,,Samenwerking in de Kempen is een complexe opgave. Als men daar negatief over doet, verwijs ik graag naar wat er al zo is gerealiseerd. Dat wordt nogal makkelijk vergeten. Mensen hebben niet zo snel in de gaten wat er al voor elkaar is gekregen”, aldus Wim van der Donk, Commissaris van de Koning in Brabant.