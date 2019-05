OM: celstraf voor illegale tabaksproductie in Hapert

De fraudezaak werd donderdagochtend in een vrijwel lege rechtszaal in Zwolle behandeld. Zowel het bedrijf, GG Nederland BV, als de verdachte leidinggevende waren niet aanwezig. Van deze leidinggevende, de 58-jarige Israëliër Gabriel L., is zelfs geen verblijfplaats bekend. De Duitse douane controleerde op 16 januari 2018 een vrachtwagen die als bestemming de Handelsweg in Hapert had. In de wagen zaten 1.700 kilo tabak en machines voor het snijden van deze waar. GG Nederland had voor de locatie in Hapert geen vergunning voor de bereiding van accijnsgoederen.

Inval

Bij de inval, waar 3.780 kilo rook- en 2.380 kilo waterpijptabak werd aangetroffen, was L. aanwezig en hij sprak van een administratieve omissie. GG Nederland heeft op de locatie in Schiedam namelijk wel een vergunning. Hij was vergeten de verhuizing door te geven. Ook waren in de loods in Hapert officiële accijnszegels gevonden. Een plausibel verhaal dus, zo leek het. ,,De FIOD kwam echter tot de conclusie dat GG Nederland met L. jarenlang opzettelijk accijnsfraude pleegde. De vergunning werd slechts als dekmantel gebruikt’', aldus de officier van justitie van het fraudeparket dat in Zwolle zetelt.

Met de illegale smokkel en productie van rookwaar is veel geld te verdienen. De accijnzen zijn hoog en worden door criminelen in eigen zak gestoken. ,,De winstmarge loopt in de honderden procenten. Alleen de illegale handel in medicijnen levert meer op’', wist de officier. Volgens het OM werd de hal in Hapert vanaf april 2017 gebruikt, maar waarschijnlijker is dat de fraude al vanaf 2014 gepleegd werd. De Staat liep meer dan 3 ton mis. Ruim de helft hiervan, 160.000 euro, wordt wat het OM betreft als boete opgelegd aan het bedrijf. Het OM tilt zwaar aan dit vergrijp: illegaal geproduceerde waar is gevaarlijk voor de volksgezondheid. Volgens de officier van justitie zitten er meer schadelijke stoffen in, zoals vaak ook bestrijdingsmiddelen. ,,Bovendien is het onmogelijk partijen die gevaarlijk zijn van de markt te halen omdat onbekend is waar de tabak vandaan komt.’'