OM krijgt straf tegen kopschopper AZC Budel niet omhoog ondanks ‘ongenadig geweld’

De man (24) was oktober vorig jaar koud een paar dagen in het AZC toen hij ruzie kreeg met een andere asielzoeker. Die vloog hem vervolgens aan. In eerste instantie vluchtte de Libiër, maar uiteindelijk draaide hij zich om en sloeg zijn aanvaller tegen de grond. Daar bleef het niet bij, hij schopte een paar keer uit volle macht tegen diens hoofd en trapte er vervolgens op. Omstander kregen hem met moeite in bedwang.