OM: onderzoek naar partij cocaïne Budel gaat tot zeker maart duren

DEN BOSCH Er is vooralsnog weinig duidelijk in de zaak van de ruim driehonderd kg cocaine waarbij mannen uit Budel en Bakel waren opgepakt. De FIOD is tot zeker maart bezig met onderzoek, verwacht het Openbaar Ministerie.

Dat werd bekend op een procedurele zitting voor de rechtbank in Zwolle, die de zaak heeft overgenomen. Achtereenvolgens moesten Carolus K. (71, Nijmegen) en Philip W. (58, Amersfoort) via beeldschermen voorkomen. Ondanks verzoeken van hun advocaten tot tijdelijke vrijlating blijven beide mannen achter tralies.

Wie er niet was, is Jack B. uit Budel, met wiens arrestatie de zaak aan het daglicht kwam. Dat gebeurde na tips in 2019 over invoer van verboden chemicaliën. Het OM koppelde daar een container aan die het jaar ervoor in Antwerpen werd gespot met ruim 300 kg cocaïne. B. (64) blijkt tussentijds te zijn vrijgelaten uit voorarrest. Zijn naam werd in Zwolle genoemd omdat hij een partij ‘kikkererwten’ had besteld per mail. Die zou in de container hebben gezeten.

Zijn medeverdachten zitten nog wel vast. De officier van justitie noemde het een bijzonder gecompliceerde zaak met stroperig verloop. Ze kon vooralsnog ook weinig duidelijkheid geven. Helder was wel dat het nog een tijd zal duren eer het onderzoek klaar is. Naast de berg werk die de FIOD nog moet verzetten, zit een van de verdachten voorlopig vast in Bosnië. Er lopen zakelijke banden naar hem. Maar hoewel opgeroepen kan hij niet overkomen wegens corona: hij mag niet vliegen. Een andere verdachte is wel in beeld, maar is opgevraagd door justitie in België.

Quote Een verdachte zit vast in Bosnië en kan niet overkomen omdat hij wegens corona niet mag vliegen

Vakantiepark

Meest duidelijk is de verdenking tegen Philip W. Hij zou achter een partij grondstoffen zitten die vorige zomer in Bakel is onderschept: honderden liters van zowel zwavel- als fosfor- en mierenzuur. Politie wilde hem december vorig jaar oppakken op een vakantiepark in Nijkerk, maar kreeg hem pas twee maanden later te pakken. Wel vond ze er bijna twintig kg MDMA, twee liter PMK-grondstof en een pond ketamine. De officier ging dwars voor tijdelijke vrijlating liggen. Alle kans dat hij zich opnieuw zou verstoppen, hij heeft een strafblad van twaalf pagina’s met ‘van alles wat’.

Ook Carolus K. (71) blijft binnen. Ondanks zijn leeftijd is hij goed thuis in de drugswereld, en hij is al eerder gestraft voor cocaïne-bezit. Zijn naam stond onder het mailtje naar Zuid-Amerika over de kikkererwten’. Ook hij is vluchtgevaarlijk volgens het OM. Zijn vrouw komt uit de Dominicaanse Republiek, zijn dochter woont in Panama. en hij kreeg ‘aanzienlijke bedragen’ cash van Jack B.