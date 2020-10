OM treft schikking in fraudezaken Oirschotse autohandelaar Jan L.

Wens voor nieuwbouw De Kei in Reusel nu op tafel

29 september REUSEL - Cultureel Centrum De Kei in Reusel is toe aan een nieuw gebouw omdat het huidige pand niet meer voldoet aan de eisen van deze tijd. Renoveren is geen optie meer. Verschillende werkgroepen en een stuurgroep zijn al geruime tijd bezig met onderzoek naar nieuwe huisvesting en er is nu een eindrapportage opgesteld.