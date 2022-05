OM wacht met smart op overlevering Limburgse drugsbaas uit Spanje voor Kempische bende

Als het kinderen van Maria galmde wist iedereen dat Westerho­ven naar Meerveldho­ven ging

WESTERHOVEN - Eigenlijk was het de bedoeling om de 150e processie van Westerhoven naar Meerveldhoven groots aan te pakken. Maar ook hier gooide corona roet in het eten. Met een vertraging van twee jaar is het zaterdag dan toch zo ver. De organisatie hoopt stiekem op een symbolisch aantal van 150 lopers voor deze 12,1 km lange tocht.

