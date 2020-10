Ommetje Ganzenbroek: bijzondere dieren en kans op natte voeten

WESTERHOVEN - Laarzen aan, is het motto voor wie het Ommetje Ganzenbroek in Westerhoven loopt. De route is er dankzij de broers Van Beek en de dorpsraad.

In het gebied waar de riviertjes de Keersop en de Beekloop in Westerhoven samenkomen om verder te stromen richting de Dommel heeft de Dorpsraad Westerhoven samen met Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Waterschap De Dommel, hengelsportvereniging Valentinus, de gemeente Bergeijk en de broers Johan en Siem van Beek het Ommetje Ganzenbroek uitgestippeld.

Natte periodes

Deze wandelroute begint bij het bruggetje over de Keersop aan de Oude Weerderdijk. Voorzitter Ad Bone, secretaris Joop Kock en bedenker Johan van Beek staan klaar voor deze 3,5 km lange wandelroute die met rode pijltjes wordt aangeduid. Deze zonnige maandagmiddag is het heerlijk wandelen door het gebied dat door de voorgaande droge week nu weer goed begaanbaar is, maar in natte periodes toch echt laarzen vereist.

Joop Kock vertelt dat de gemeente Bergeijk een geldpotje heeft voor het uitzetten van dit soort wandelroutes. ,,Het is belangrijk dat de mensen betrokken worden bij de natuurgebieden in hun omgeving. Daarom is deze route bedacht. In 2017 zijn we gestart met het uitzetten van deze route. Dat kostte veel tijd, omdat via een grondruil tussen een particulier en De Dommel veel overleg nodig was.”

Uiteindelijk is deze maand de route voor het publiek geopend. De routefolders zijn verkrijgbaar bij de plaatselijke horeca en gemeenschapshuis De Buitengaander. Al honderd meter na de start moeten deelnemers over een ijzeren voetgangersbruggetje. Daar overheen is een bossloot deze week weer drooggevallen.

Even verderop in het donkere bos is een enorme populier omgevallen en onder de wortels is een wespennest te zien. Een van de mooiste stukjes, volgens Johan van Beek. Staatsbosbeheer laat deze bomen liggen. Over enkele jaren worden de bomen in het broekbos gekapt, omdat ze anders te groot worden, waardoor de dieren zich niet meer tussen de bomen kunnen verschuilen.

Zeldzame beekprik

,,Sommige delen van het gebied zijn afgesloten, omdat er reeën huizen”, vertelt Ad Bone. Verderop is door het heldere ijzerhoudende water de bodem van de rivier te zien. De zeldzame beekprik huist in dit riviertje, omdat de bodem grind bevat.

De oude rechte loop van de Beekloop is in het landschap nog duidelijk zichtbaar, maar de meanderende nieuwe versie van dit riviertje is al helemaal opgenomen in de natuur. Als kind zwom Johan van Beek met zijn vrienden en broers in de Beekloop, vertelt hij. Onderweg zien wandelaars ook enkele poelen. Er mogen nog wel enkele pijltjes bijgeplaatst worden, is de conclusie van de wandelaars.