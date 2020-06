Omstanders redden man in rolstoelscooter uit water in Oirschot

Ekerschot-Noord: seinen op groen voor bouw van nieuwe wijk in Oirschot

19 juni OIRSCHOT - Circa 160 woningen verrijzen er in de Oirschotse nieuwbouwwijk Ekerschot-Noord. Bijzonder is de verbinding met woningbouw in Middelbeers, waar een 'rotte kies' wordt weggehaald.