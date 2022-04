Omstreden proef met woningtoewijzing in Oirschot (voorlopig) van de baan

Bevloeiing weides in de Pelterheg­gen Bergeijk voorgedra­gen voor Unes­co-erfgoed­lijst

DEN HAAG/BERGEIJK - Nederland heeft samen met zes andere Europese landen de techniek van graslandbevloeiing voorgedragen voor de Unesco-lijst voor immaterieel erfgoed. In deze regio is de techniek nog in gebruik in De Pelterheggen, deel van natuurgebied De Plateaux in Bergeijk.

30 maart