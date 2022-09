Omwonenden, boeren en Herenboeren over het algemeen positief over plannen voor de Run

Dat blijkt wel uit het enorme geroezemoes tijdens de inloopbijeenkomst die Waterschap De Dommel dinsdag hield in Dorpshuis de Höllekes in Steensel. Zes projectmedewerkers stonden klaar om belangstellenden en betrokkenen te informeren over de plannen voor de deelgebieden Stevert, Heers en Grootgoor fase 2. Op grote, gedetailleerde kaarten was er te zien wat de ontwerpplannen zijn.

Puzzelstukjes

Samen met de gemeente Eersel, Bergeijk en Veldhoven, provincie Noord-Brabant, Staatsbosbeheer, inwoners en boeren werkt Waterschap De Dommel aan een beekdal dat de gevolgen van klimaatverandering - zoals verdroging en extreme regenval - beter op kan vangen.

De Run gaat straks weer kronkelen door het landschap, en wordt smaller en minder diep. Ook worden enkele stuwen verwijderd, zodat vissen ongehinderd kunnen zwemmen. Het schetsontwerp dat werd gepresenteerd, komt voort uit wensen en belangen van de betrokkenen. Alle ideeën over het wonen, wandelen en recreëren in het gebied zijn als puzzelstukjes in elkaar gelegd.

,,Een gedeelte van de herinrichting van het beekdal is al klaar, met name in het traject bij natuurgebied Grootgoor. Dat trekken we nu door”, aldus Onno de Vrind. ,,Na de inspraakprocedure tot en met 12 oktober kijken we wat we moeten aanpassen. Dan wordt het nog een keer ter inzage gelegd. Daarna kunnen we het hopelijk gaan uitvoeren.”

De Vrind had deze drukte wel verwacht. ,,Veel mensen kennen we al, voor hen is het vooral bijpraten. We krijgen veel vragen over wandelen en van ruiters. De omwonenden en de boeren zijn over algemeen heel positief. Soms is er ook wel een kritische kanttekening en dat mag hè.”

Quote De Run gaat straks weer kronkelen door het landschap, en wordt smaller en minder diep

Willem Ballemans is aanwezig namens Herenboeren De Kempen. ,,We zijn nog steeds niet geslaagd een perceel te verkrijgen. Naar onze beleving zouden we hier heel goed passen. Je mag er extensieve, natuur inclusieve landbouw doen. In het bos kunnen onze varkens wroeten. Er staat daar duizendknoop en daar smullen ze van.”

Recreatiegebied

Veel belangstellenden komen uit Steensel en Riethoven. Roeland van Hooff woont er op de Stevert. ,,Ik heb nog meegemaakt dat de Run rechtgemaakt werd tijdens de ruilverkaveling, om het water zo snel mogelijk weg te krijgen. Nu laten ze hem weer meanderen en dat is goed. Ik zie nog wel een paar dingen waar ik moeite mee heb. Hier staat bijvoorbeeld een recreatiegebied ingetekend. Dat wil het buurtschap Schadewijk graag. Ik wil voorstellen: doe dat wat dichter bij de manage en de andere bebouwing in plaats van midden in de natuur.”