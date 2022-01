Omwonenden De Kemmer ontevreden over inspraak woningbouwplannen: ‘We willen meepraten’

OIRSCHOT - Ze voelen zich gepasseerd en niet gehoord, de bewoners en omwonenden van Buurtgroep De Kemmer in Oirschot. In plaats van dat ze actief worden meegenomen in de plannen om het gebied op termijn te bebouwen met zo'n 500 woningen, horen ze niets van de wethouder.

En dat terwijl ze zelf, met hulp van deskundigen, een compleet plan voor het gebied presenteerden. Al in juni van het vorige jaar. ,,We worden geïnformeerd over de woningbouwplannen van de gemeente en er wordt beleefd geluisterd naar wat wij aan de voorkant proactief inbrengen, maar er wordt niets meegenomen", verwoordt Cees Ouwerkerk het namens de buurtgroep.

,,De maat is onderhand wel vol", legt hij uit. ,,We komen er gewoon niet door op het gemeentehuis. Maar we willen vooraf meepraten over de plannen en zitting hebben in de jury van die prijsvraag die de gemeente heeft uitgeschreven voor architecten. Anders kunnen we straks alleen nog meepraten over de kleur van de coniferen.”

Open brief

Om dat te voorkomen schreven ze een open brief aan het college van burgemeester en wethouders en de raads- en burgerraadsleden. ,,We vragen aan de wethouder (Piet Machielsen, red.) om een open dialoog met ons, over zijn keuzes en wij vragen antwoorden op onze brieven en vragen.”

In de brief wordt een groot aantal ‘voorbeelden van mis-participatie’ genoemd en komen hun grootste bezwaren naar voren: ,,We willen ook in de selectiecommissie en in de jury van die prijsvraag, we willen meedraaien in de vervolgstappen, we willen meepraten en samenwerken. Maar daarvoor moeten we wel samen aan tafel komen te zitten.”

Wat de leden van de buurtgroep ook bevreemdt is dat er al een projectontwikkelaar (Kalliste) en vastgoedontwikkelaar Heijmans) zijn aangehaakt. ,,Die moeten pas later in het planproces aanhaken. De gemeente moet eerst samen met ons en partijen als Staatsbosbeheer en het Rijksvastgoedbedrijf de plannen uit gaan werken. Daarna ga je pas kijken wie die plannen het beste kan uitvoeren, vinden wij.”

‘Échte participatie’

En het is echt niet zo dat de buurtgroep per se hun hele plan een-op-een overgenomen wil zien worden. ,,We weten dat er in ons plan zaken zullen staan die niet zullen kunnen, financieel niet of anderszins", zegt Ouwerkerk. ,,Maar de visie, de grote lijnen in het plan, díe zijn realistisch. Door samen aan de slag te gaan, moeten we eruit komen.”

En dus dringen ze in de brief aan bij de wethouder en raad om ‘daadwerkelijke participatie mogelijk te maken'. ,,Wat ons betreft wordt het niet alleen tijd voor een ‘nieuwe bouwcultuur’, maar ook voor een ‘nieuwe bestuurscultuur’. Met échte participatie.”