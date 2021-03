Omwonenden Kempisch Bedrijven Park klagen over ‘niet hoorbaar geluid’

Maar daar denken Castelijns, eigenaar van het recreatieve paardenbedrijf De Pan in Hapert, en de Duizelse hovenier Arjan Fokker faliekant anders over. ,,Ik heb 0,2 decibel teveel geluidoverlast. Dat lijkt weinig maar op 70 decibel is dat enorm’’, zei Fokker. Castelijns zegt al jaren met de gemeente in gevecht te zijn over het geluid van het crossterrein. De gemeente weigert om bij hem permanente geluidmetingen te doen. ,,Ze durven het gewoon niet’’, zegt hij. Zo’n vier dagen per week hebben ze last van crossgeluid dat hun kant op komt. Fokker wilde er ook weer niet teveel over kwijt. Hij zegt bedreigd te zijn toen hij een keer in de krant zijn verhaal had gedaan.