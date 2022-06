Omwonenden opnieuw naar de rechter om openstelling privé-zwembad Walik voor zwemlessen: ‘Gemeente moet zich aan uitspraak van de rechter houden’

RIETHOVEN - Een privé-zwembad in Walik (tussen Eersel en Riethoven) dat werd gebruikt voor zwemlessen moet voorlopig dicht blijven. De gemeente heeft de gevolgen voor de natuur en de buurt nog steeds niet onderzocht, zoals de rechter had opgedragen. In plaats daarvan laat Bergeijk dit karwei aan de badeigenaar zelf, tot ergernis van omwonenden.